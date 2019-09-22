Глава представительства ЕС в Минске поддержал обмен послами между Белоруссией и США

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель в воскресенье приветствовал готовность Вашингтона и Минска обменяться послами. Выступая в эфире телеканала "Беларусь-1", дипломат заявил, что это позволит открыть новые возможности для работы в трехстороннем формате.

"Мне кажется, это ставит на равную основу отношения Белоруссии и США и отношения между странами ЕС и Белоруссией, - сказал Шубель. - Возможно, это даст нам новую возможность работать совместно в трехстороннем формате между США, Европейским союзом и Республикой Беларусь".

Глава представительства ЕС также высказал мнение, что обмен послами между Белоруссией и США позволит Минску "укрепить контакты с трансатлантическими партнерами". "Поэтому я тепло приветствую этот шаг", - подчеркнул дипломат.

17 сентября заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл на встрече в Минске с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил о готовности Вашингтона произвести обмен послами с Белоруссией. Министерство иностранных дел Белоруссии также выступило за скорейший обмен послами с США.

Белоруссия отозвала своего посла из Вашингтона в 2008 году после введения Соединенными Штатами ограничительных мер против ряда белорусских компаний. После этого из Минска уехала глава американской дипмиссии Карен Стюарт. Сейчас посольства в обеих странах возглавляют временные поверенные.