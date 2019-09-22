Министр культуры Украины заявил, что не видит необходимости менять закон о госязыке

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Действующий на Украине закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" следует выполнять, нет необходимости вносить в него какие-либо правки. Такое мнение высказал в эфире "Общественной" радиостанции министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Что касается языка, то я считаю, что есть закон о языке, который необходимо выполнять. И я пока что не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", - заявил министр. Между тем, чиновник признался, что всю жизнь разговаривал на русском языке и не хочет делить людей по языковому принципу. "Постоянно разговариваю на украинском я уже месяц, и мне это нравится", - добавил он.

Верховная рада восьмого созыва 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Закон предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды. Попытки введения в стране официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка". Президент Украины Владимир Зеленский заявлял ранее о необходимости принятия закона о защите нацменьшинств, который, в частности, должен регулировать языковые и религиозные аспекты.