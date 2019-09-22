Верховный комиссар ООН Бачелет резко ответила на заявление президента Бразилии о ее отце

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 сентября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что ей "жаль Бразилию", президент которой отрицает существование в прошлом режимов военной диктатуры на Южноамериканском континенте и оправдывает их преступления. Выдержки из ее интервью опубликовала в воскресенье газета La Tercera.

"Когда человек говорит, что в его стране никогда не было диктатуры, что не было пыток, наконец, что смерть моего отца от пыток позволила избежать появления второй Кубы, мне жаль Бразилию", - приводит газета слова верховного комиссара ООН.

В начале сентября президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Бачелет в посягательстве на суверенитет страны, заявив: "Если бы не служащие Пиночета, который уничтожил левых в 1973 году, среди которых был и ваш отец, Чили сегодня была бы Кубой". Таким образом политик отреагировал на высказанное главой УВКПЧ ООН в ходе пресс-конференции мнение, что в Бразилии наблюдается "сужение гражданского и демократического пространства, что характеризуется нападениями на правозащитников, а также ограничениями, наложенными на деятельность гражданского общества".

Слова бразильского лидера вызвали критику со стороны руководства чилийского парламента, посчитавшего высказывания Болсонару оскорбительными. Президент Чили Себастьян Пиньера, который ранее неоднократно выражал солидарность с Болсонару, также не стал соглашаться с ним по этому поводу, напомнив о необходимости проявлять уважение.

Болсонару придерживается ультраправых консервативных взглядов: выступает против абортов, легализации наркотиков, однополых браков, политики открытых дверей по отношению к иммигрантам, высказывается за введение смертной казни и пожизненного заключения (в Бразилии оба вида наказания запрещены). В марте он поручил организовать в воинских частях страны церемонии в память о государственном перевороте 1964 года.