В Конгрессе допустили урезание фондов разведки из-за скандала вокруг Трампа и Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Демократы в нижней палате Конгресса США могут урезать ассигнования по линии аппарата директора американской Национальной разведки за отказ предоставить в распоряжение законодателей жалобу неназванного сотрудника спецслужб на содержание телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

Ему задали вопрос, может ли он урезать финансирование американского разведывательного сообщества за отказ поделиться содержанием жалобы неизвестного "правдоискателя" (whistleblower) и разговора лидеров двух стран. "Это зависит от того, какие средства мы удерживаем [в ответ на запросы ведомств]", - ответил демократ, слывущий одним из самых заклятых врагов Трампа среди американских законодателей. "В данном случае это аппарат директора Национальной разведки США, который не раскрывает жалобу в нарушение письменного предписания, имеющего силу закона <...>. У этого аппарата есть запросы о финансировании, которые не касаются напрямую национальной безопасности и которые мы можем не удовлетворять", - пояснил Шифф.

Конгрессмен обратил внимание на то, что генеральный инспектор разведывательных служб Майкл Аткинсон, к которому поступила жалоба, назвал ее вопросом "не только серьезным, но и не терпящим отлагательства". "Мы не можем позволить себе изматывать друг друга в суде целыми неделями или месяцами. Нам нужен прямой ответ", - добавил глава спецкомитета по разведке.

"Правдоискателями" (whistleblowers) в США официально именуют людей, подающих сигналы о нарушениях и злоупотреблениях в деятельности властей. Осведомителей такого рода защищает специальный закон. Существует особая процедура подачи подобных жалоб. В данном случае она была соблюдена, и жалоба была зарегистрирована еще 12 августа, о чем стало известно со слов Шифа.

Хотя по правилам подобными документами положено делиться с Конгрессом, в данном случае и.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр посоветовался с Минюстом и запретил Аткинсону передавать документ законодателям.

Разговор двух президентов

Как сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже проводят расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.