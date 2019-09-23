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Глава МИД КНР: Китай будет сохранять общую стабильность при устранении противоречий с США

Китай успешно защищает свой суверенитет и национальную безопасность, отметил Ван И

ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Китайские власти намерены обеспечивать стабильность международной ситуации в процессе преодоления торгово-экономических противоречий с Соединенными Штатами. Об этом заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.

"Мы урегулируем китайско-американские торгово-экономические трения на равноправной взаимовыгодной основе и приложим все возможные усилия к тому, чтобы отношения между КНР и США развивались за счет переговорного процесса и сотрудничества, на основе принципов обеспечения стабильности", - говорится в комментарии министра "Новая страница в эпоху великодержавной дипломатии с китайской спецификой", опубликованном на сайте центрального правительства по случаю приближающейся 70-летней годовщины образования КНР.

По словам Ван И, Китай успешно защищает свой суверенитет и национальную безопасность, за последние десятилетия, совершив большой прогресс в выстраивании внешнеполитических отношений с другими странами и "добившись прорыва в борьбе с имперским гегемонизмом и бойкотированием со стороны Соединенных Штатов, прочих западных стран".

Ван И также отметил, что Китай совершил огромный исторический рывок и усилил свои позиции на международной арене, в том числе при урегулировании иранской ядерной проблемы, ситуации в Сирии и Афганистане.

"Нам удалось совершить исторический рывок, повысив статус Китая на международной арене. <...> Мы вносим важный вклад в решение ключевых проблем на Корейском полуострове, в Сирии и Афганистане, при урегулировании ядерной проблемы Ирана. Это признает все мировое сообщество", - говорится в комментарии министра.

По словам Ван И, Китай намерен объединить усилия с прочими странами в борьбе с климатическими изменениями, при защите глобальной кибербезопасности, в ходе решения проблем в области международного здравоохранения.

Главный принцип китайской дипломатии

Мирное развитие с учетом интересов других стран останется главным принципом китайской внешнеполитической стратегии, добавил Ван И.

"Мы будем твердо придерживаться мирного пути развития. Это стратегический выбор нашей страны, который был сделан с учетом истории Китая, его национальной специфики и эпохальных изменений, - говорится в комментарии министра. - Мы продолжим высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды, решительно защищать глобальные мир и стабильность".

Ван И подчеркнул, что власти Китая не приемлют какого-либо вмешательства при решении внутренних вопросов страны. "Мы против применения силы и будем содействовать формированию отношений нового типа, опирающихся на принципы взаимного уважения, справедливости взаимовыгодного сотрудничества", - подытожил он.
 

Теги
СШАКитайВан И
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