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Генассамблея ООН - 2019

Главы МИД Ирана и Франции провели переговоры на полях Генассамблеи ООН

Мохаммад Джавад Зариф и Жан-Ив Ле Дриан обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, ядерной сделки с Ираном

ТЕГЕРАН, 23 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Ирана и Франции Мохаммад Джавад Зариф и Жан-Ив Ле Дриан провели переговоры на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Ирана.

Зариф и Ле Дриан обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, ядерной сделки с Ираном, а также региональных и международных проблем.

Также отмечается, что на полях ГА ООН глава МИД Ирана провел переговоры с министрами иностранных дел Омана и Дании, а также главой Международного комитета Красного Креста.

Власти США выдали в четверг президенту Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел этой страны визы для посещения сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. До этого момента участие Роухани и Зарифа в Генассамблее было под вопросом.

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ИранФранцияГенассамблея ООН - 2019
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