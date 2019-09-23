Казахстан рассчитывает на участие Педерсена во встрече по Сирии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Казахстан надеется, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен примет участие в следующей международной встрече по Сирии в Нур-Султане. Об этом в понедельник сообщил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом он указал, что встреча предполагалась и предполагается в октябре, но в настоящее время три страны - гаранта этого процесса - Россия, Иран и Турция - "после саммита в Турции на прошлой неделе определяются с потребностью дальнейших таких встреч". Василенко добавил, что дата проведения таких встреч определяется по согласованию с правительством Сирии и вооруженной оппозицией.

"Что касается участия Гейра Педерсена, то мы ждали его в начале августа, к сожалению, по состоянию здоровья он не смог тогда приехать. Мы рассчитываем, что он также будет участвовать в этом процессе", - сказал замглавы МИД Казахстана.

Последняя, тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 1-2 августа в Нур-Султане.