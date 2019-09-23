Зеленский подписал закон об импичменте президента

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения главы государства с его поста. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в понедельник на сайте Верховной рады.

Проект закона об импичменте главы государства "возвращен с подписью президента", говорится в сообщении.

Законопроект, который 10 сентября одобрила Рада, инициировал президент страны Владимир Зеленский. Согласно документу, процедура импичмента главы государства инициируется большинством парламента, при этом образуется также специальная временная следственная комиссия, в состав которой должны входить как депутаты, так и специальный прокурор и следователи. Комиссия необходима для подготовки выводов по обстоятельствам совершения президентом государственной измены или другого преступления, которые затем должны рассматриваться на заседании Верховной рады. После принятия парламентом решения по обвинению главы государства Рада обращается в Конституционный суд Украины для получения заключения о соблюдении процедуры расследования, а также в Верховный суд для получения заключения о том, что действия президента действительно содержат признаки преступления.

Решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей депутатов от конституционного состава Рады.