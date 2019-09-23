Представитель кабмина в Раде усомнилась в необходимости Украины вступать в НАТО

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Вопрос вступления Украины в НАТО можно решить по примеру Финляндии, которая, сотрудничая с Альянсом, не вступает в него, чтобы не ссориться с Россией. Такую позицию выразила депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа", представитель кабинета министров Украины в Верховной раде, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"Должна измениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы разрешить вступить Украине, несмотря на мнение России. Как эту дилемму решить? Как сделать? Я всегда была сторонником Финляндии, которые объясняют, почему они не вступают в НАТО. Они могут себе это позволить институционально, у них есть прекрасные программы, которые действуют с НАТО. Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например Венгрия или Австрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией. Мы уже имели проблемы, потеряли территорию и самое главное - людей. Мы знаем, кто и что есть РФ - никаких иллюзий. Мы не хотим вступать в НАТО, если это станет конфликтогеном с Россией", - сказала Верещук в интервью телеканалу "112 Украина".

По ее мнению, власть должна прекратить обещать украинцам вступить в НАТО, как это делал Петр Порошенко. "Он [Порошенко] думал, что можно говорить долго, и люди будут верить, что нас вот-вот примут завтра в НАТО. Осталось еще каких-то два года, и нас точно примут в ЕС. Ставили какие-то даты - чуть ли не месяц. Я же в конце всего поняла, что заявку подадим в 2023 году. А никто не будет принимать заявку, потому что это тоже формальная процедура, которой предшествует очень много работы. Итак, успокоиться, сбалансироваться, определить свои приоритеты, как в обороноспособности, так и в других направлениях, и руководствоваться. И пусть приходит НАТО на Украину: своими стандартами, своей развитостью", - считает она.

Вместе с тем Верещук напомнила, что пусть Украины в НАТО содержится в конституции страны и в стратегии национальной безопасности, а также в других документах. В то же время, она признала, что Украину в альянсе не ждут. "Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут <...> Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит", - утверждает она.

По ее словам, Украина, несмотря на закрепленное стремление вступить в альянс, теряет репутацию, когда постоянно туда просится, но положительного ответа не получает. "Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Нам надо двигаться, становиться крепче, слаженнее. У нас есть программы сотрудничества, все", - подчеркнула Верещук.

Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно подтверждал курс Украины в ЕС и НАТО. В частности, он повторил позицию своего предшественника Петра Порошенко на этот счет, по инициативе которого в конституции страны были закреплены положения о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".