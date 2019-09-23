Трамп убежден, что рассказавший о его беседе с Зеленским не владеет фактами

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что информатор, рассказавший о его беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, не владеет конкретными фактами состоявшегося в июле разговора. Об этом он написал в понедельник в Twitter.

Трамп процитировал высказывание старшего республиканца спецкомитета по разведке Палаты представителей Девина Нуньеса (от Калифорнии) о том, что все, в чем обвиняют американского лидера в рамках разговора с Зеленским, на самом деле совершил бывший вице-президент и кандидат на выборах 2020 года Джозеф Байден. "Кто этот "осведомитель", которой не знает конкретных фактов? С нашей ли он стороны, откуда взялся?" - отметил хозяин Белого дома.

Трамп дал понять, что считает причастными к развернувшейся против него кампании Демократическую партию и главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа. Шифф заявил в воскресенье, что демократы могут начать процедуру импичмента президенту, если подтвердится, что тот оказывал давление на Зеленского в расследовании бизнеса сына Байдена Хантера на Украине.

Разговор двух президентов

Как сообщила 20 сентября со ссылкой на свои источники The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже проводят расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.