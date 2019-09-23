Трамп одобрил предложение Джонсона о новой сделке по иранскому атому

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп положительно оценил идею британского премьер-министра Бориса Джонсона заключить новую сделку по иранской ядерной программе.

"Поэтому он [Джонсон] и победил [на выборах], поэтому он тот человек, который достигнет успеха в Великобритании, - сказал Трамп в понедельник на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - Борис мой друг, очень умный, он хочет заключить новую сделку, потому что предыдущая (действующий Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе - прим. ТАСС) истекла за очень короткое время. Деньги были потеряны".

По мнению президента, СВПД не дает возможности инспектировать деятельность Ирана. Хозяин Белого дома утверждал, что иранская сторона, в частности, создавала ядерное оружие, проводила запуски баллистических ракет. "Я очень уважаю Бориса и не удивлен, что он первым об этом заговорил", - отметил президент США.

Джонсон в интервью "Скай ньюс" заявил, что пришло время двигаться вперед и заключить новую сделку по Ирану.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. К настоящему моменту власти Ирана перешли уже к третьему этому сокращения своих обязательств.