Власти Венесуэлы обвинили в "провоцировании гуманитарного кризиса"

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - членов Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП, известен как Пакт Рио) приступили в понедельник к обсуждению вопроса о возможности применения в отношении Венесуэлы 8-й статьи МДВП, которая предусматривает широкий спектр экономических и дипломатических мер. Об этом объявлено на состоявшейся в понедельник в Нью-Йорке 30-й консультативной встрече на уровне глав внешнеполитических ведомств стран - членов МДВП.

Председательствующий на встрече министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что "в Венесуэле разразился крупнейший на континенте гуманитарный кризис, в результате которого пострадали около 5 млн человек".

В свою очередь, глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу подчеркнул, что "использование положений Межамериканского договора о взаимопомощи - это исключительная мера, которая применяется в исключительных обстоятельствах". Он обвинил власти Венесуэлы в "провоцировании гуманитарного кризиса" и подчеркнул, что "урегулирование этого кризиса возможно лишь через возвращение к демократии в Венесуэле".

Министры продолжили обсуждение в закрытом для прессы режиме.

11 сентября по итогам встречи в Вашингтоне Организация американских государств согласилась обсудить механизм применения против Каракаса МДВП, который позволяет задействовать широкий спектр мер, включая международное военное участие. Главы МИД стран, подписавших договор, собираются обсудить ситуацию на встрече в Нью-Йорке.