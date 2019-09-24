Глава МИД Венесуэлы направил постпреду РФ при ООН письмо об опасности применения Пакта Рио

КАРАКАС, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса направил письмо о рисках возможного применения Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП, известен как Пакт Рио) в отношении Боливарианской Республики постпреду РФ при ООН Василию Небензе, который также является председателем Совета Безопасности в сентябре. Об этом в понедельник сообщает МИД страны.

"Глава МИД [Хорхе] Арреаса проинформировал, что отправил председателю Совета безопасности ООН Василию Небензе письмо, объясняющее всю опасность и незаконность того, что ряд стран Латинской и Северной Америки призывают к [применению] Межамериканского договора о взаимной помощи", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

11 сентября по итогам встречи в Вашингтоне Организация американских государств согласилась обсудить механизм применения против Каракаса МДВП, который позволяет задействовать широкий спектр мер, включая международное военное участие. Главы МИД стран, подписавших договор, обсудили ситуацию на встрече 23 сентября в Нью-Йорке. По ее итогам министры приняли в понедельник резолюцию о введении экономических санкций в отношении руководства Венесуэлы.

В документе, размещенном на странице Организации американских государств (ОАГ) в Twitter, в частности, говорится, что страны - участницы Пакта Рио "намерены выявить лица и организации, связанные с режимом Николаса Мадуро и причастные к незаконной деятельности по отмыванию денежных средств, подпольной транспортировке наркотиков, терроризму и его финансированию, и использовать все возможные средства для того, чтобы расследовать деятельность таких лиц, осуществлять их уголовное преследование, захват и экстрадицию". Активы, имеющиеся у этих лиц и организаций на территории стран - членов МДВП, будут заморожены. Такие же меры будут приняты в отношении людей, причастных к "серьезным нарушениям прав человека" в Венесуэле.

Региональный пакт

Межамериканский договор о взаимной помощи был подписан в 1947 году в Рио-де-Жанейро большинством стран, входящих в Организацию американских государств. Его главный принцип заключается в том, что нападение на любую страну из числа подписавшихся будет означать нападение на все страны - участницы договора.

Позднее Эквадор, Венесуэла, Боливия и Никарагуа от имени Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) вышли из этого соглашения. В июле находящийся под контролем оппозиции парламент Венесуэлы одобрил возвращение страны к МДВП, однако Верховный суд южноамериканской республики признал это решение недействительным.

Кризис в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.