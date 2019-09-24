В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Чернухино из крупнокалиберной артиллерии

ЛУГАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли поселок Чернухино в Луганской народной республике (ЛНР) из крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"С целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения в преддверии выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН [президента Украины Владимира] Зеленского и его планируемой встречи с президентом США командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко активизировало провокационные обстрелы населенных пунктов нашей республики", - отметил он.

"Так, сегодня в 05:00 военнослужащие 59-й отдельной механизированной бригады по приказу командира бригады Кащишина обстреляли населенный пункт Чернухино, выпустив по жилым кварталам 12 снарядов из орудий калибра 152 мм", - сообщил начальник пресс-службы.

Осадчий подчеркнул, что "обстрел целенаправленно был осуществлен в ранние часы, когда мирные жители отдыхали дома". "Примечательно, что населенный пункт Чернухино находится в глубоком тылу и не подвергался обстрелам ВСУ со времени подписания минских договоренностей в 2015 году", - добавил представитель оборонного ведомства республики.

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.

"Все сведения по факту обстрела населенного пункта переданы представителям международных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 59-й отдельной механизированной бригады", - заявил Осадчий. По его словам, подразделения Народной милиции ЛНР "полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не подаются на провокации".

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.