В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по территории республики свыше 150 боеприпасов

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой народной республики (ДНР) более 150 боеприпасов. Об этом во вторник сообщили представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 15 раз, - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. - Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 151 единица".

Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись поселки Александровка и шахты "Трудовская" на окраинах Донецка, столичный аэропорт, село Васильевка вблизи Ясиноватой, горловские поселки Зайцево и Доломитное, а также села Коминтерново и Саханка на юге ДНР.

При обстрелах применялись минометы, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.