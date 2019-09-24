Британские власти не нашли доказательств вины главного спонсора агиткампании Leave.EU

ТАСС, 24 сентября. Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) не обнаружило доказательств нарушений избирательного законодательства, в которых подозревался главный спонсор агитационной кампании Leave.EU, британский бизнесмен Аррон Бэнкс. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте органа.

Британское агентство не получило никаких доказательств того, что "Бэнкс и его компании получали финансирование от какой-либо третьей стороны". "В связи с этим NCA не будет предпринимать дальнейших действий в отношении Бэнкса, Билни и Leave.EU по этому конкретному вопросу", - указывается в заявлении.

В ноябре 2018 года британское агентство начало в отношении Бэнкса расследование, чтобы установить точное происхождение £8 млн ($9,6 млн), которые предприниматель пожертвовал на агитационную деятельность в поддержку Brexit.

Рекордный по своим размерам взнос на политические кампании во всей британской истории привлек большое внимание к Бэнксу и дал повод для слухов о его возможных связях с Россией. Сам бизнесмен, который женат на россиянке, отрицал наличие каких-либо связей с Кремлем или российскими компаниями. Он заявил, что пожертвовал на неофициальную агиткампанию Leave.EU личные средства, полученные от ведения страхового бизнеса.

Помимо Аррона Бэнкса Национальное агентство по борьбе с преступностью вело расследование в отношении генерального директора Leave.EU Элизабет Билни.