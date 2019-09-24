В ДНР заявили, что ВСУ вновь минируют территорию в районе участка разведения в Петровском

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Украинские военные установили более двух десятков противотанковых мин в районе участка разведения сил и средств "Богдановка - Петровское" под Донецком. Об этом во вторник сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), ссылаясь на данные разведки.

"Вооруженные силы Украины продолжают оборудовать позиции на участке разведения сил и средств на участке дороги между селами Богдановка и Викторовка вблизи Петровского. Отмечена установка 22 дополнительных противотанковых мин ТМ-62", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. В Народной милиции также добавили, что возле Богдановки на контролируемой Киевом территории в лесопосадке обнаружено скрытое размещение двух БТР.

Рамочное решение о разведении сил и средств на трех участках в Донбассе было подписано представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском силы были разведены. Многократные попытки развести войска в Станице Луганской при президенте Петре Порошенко ни к чему не привели. Более того, уже отведенные в Петровском и Золотом украинские воинские подразделения вернулись на прежние позиции. Вновь вернуться к реализации договоренностей 2016 года стороны смогли только после президентских выборов на Украине и формирования нового состава украинской делегации в Контактной группе. В конце июня этого года стороны, наконец, осуществили отвод войск в районе Станицы Луганской.

17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске договорилась возобновить выполнение соглашения от 2016 года о разведении сил и средств вслед за Станицей Луганской еще на двух участках - Петровское (ДНР) и Золотое (ЛНР) - на линии соприкосновения в Донбассе.