Кабмин Украины обвинил СМИ в неверной трактовке заявления их представителя в Раде о НАТО

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины выступило во вторник со специальным заявлением, обвинив средства массовой информации в неверной трактовке высказывания их представителя в Верховной раде Ирины Верещук относительно будущего членства страны в НАТО.

В интервью телеканалу "112 Украина" депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа", председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук, назначенная также официальным представителем кабинета министров в парламенте, сказала, что всегда была сторонником позиции Финляндии, которая объясняет, что не вступает в НАТО, потому что им "не нужны проблемы с Россией".

"Слова Ирины Верещук были некорректно трактованы рядом медиа, - говорится в заявлении правительства Украины. - Стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в конституции и остается неизменным. Стратегическая готовность НАТО принять Украину также подтверждена в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, где прямо указано, что Украина станет членом НАТО".

Вместе с тем в заявлении кабинета министров признается, что продолжающийся "международный вооруженный конфликт на востоке со многих позиций усложняет для Украины интеграцию в НАТО". "Мы также понимаем, что установление мира в Украине во многом зависит от руководства России. Именно это имелось в виду", - отмечается в документе.

В понедельник телеканал "112 Украина" разместил большое интервью Ирины Верещук. Отвечая на вопрос о намерениях Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, она заявила, что Киев "стучится в закрытые двери и теряет репутацию". "Нам нельзя идти туда, где нас не ждут", - сказала она.

"Должна измениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы разрешить вступить Украине [в альянс], несмотря на мнение России. Как эту дилемму решить? Как сделать? Я всегда была сторонником Финляндии, которые объясняют, почему они не вступают в НАТО. Они могут себе это позволить институционально, у них есть прекрасные программы, которые действуют с НАТО. Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например Венгрия или Австрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией. Мы уже имели проблемы, потеряли территорию и самое главное - людей. Мы знаем, кто и что есть РФ - никаких иллюзий. Мы не хотим вступать в НАТО, если это станет конфликтогеном с Россией", - сказала Верещук.

"Мы говорим и часто подвергаем себя критике, но должны говорить людям правду. Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут", - отметила также представитель кабмина в Раде.