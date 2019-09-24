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Португалия проиграла в ЕСПЧ два дела, касающихся свободы слова

По обоим делам ЕСПЧ указал португальским властям, что они "превысили свои полномочия, определяя масштабы ограничений в отношении рассмотрения вопросов общественной значимости"

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесли во вторник два решения в пользу заявителей, жалобы которых оспаривали правомерность действий властей Португалии. О решениях суда, констатирующих нарушения свободы слова в этой стране, сообщается в коммюнике ЕСПЧ, поступившем в парижское представительство ТАСС.

Первая жалоба была подана португальским журналистом Жоакимом Антониу Антунешем Эмидиу в связи с тем, что португальские власти оштрафовали его на €2,5 тыс., признав виновным по обвинению в клевете. Журналист, в 2011 году, в одной из своих полемических публикаций в региональном издании O Mirante, назвал государственного секретаря по сельскому хозяйству, фамилия которого не приводится, "идиотом".

В ЕСПЧ, рассмотрев поданную в этой связи жалобу, сочли, что решение португальской юстиции "является непропорциональным" ситуации. Суд констатировал нарушение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека - о "свободе выражения мнений". Суд отметил, что высказывание было сделано журналистом в ходе дебатов общественного характера. "Некоторая доля преувеличения и провокации допустимы в рамках свободы профессиональной деятельности журналиста", - считают также в Страсбурге.

Суд своим решением оштрафовал Португалию на €5285 в качестве компенсации материального ущерба и на €918 для погашения финансовых издержек истца.

Оправданный врач

Вторая жалоба была подана португальским врачом Соарешем Гомешем де ла Крус. В 2009 году он опубликовал в региональной прессе открытое письмо, в котором протестовал против действий мэра города Луриньи, не пожелавшего учитывать возглавляемую врачом клинику при создании местной системы медицинского обслуживания трудящихся. Также врач распространял листовки, в которых критиковал мэра за его "беспринципность, нечестность и трусость".

За подобные действия португальский суд счел "клеветническими" и оштрафовал медика на €18 тыс., при этом присудив мэру выплату с его стороны в €4,5 тыс. ЕСПЧ по данному делу, как и по первому в отношении Португалии, констатировал нарушение положений статьи 10 Конвенции. Он также счел, что высказывания были сделаны в ходе "дебатов общественной значимости". По обоим делам ЕСПЧ указал португальским властям, что они "превысили свои полномочия, определяя масштабы ограничений в отношении рассмотрения вопросов общественной значимости".

ЕСПЧ присудил португальскому врачу €22,5 тыс. в качестве компенсации материального ущерба и €459 в качестве погашения финансовых издержек.

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