В ЛНР заявили, что украинские силовики минируют территорию в районе Золотого

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили 34 мины в районе населенного пункта Золотое и размещают бронетехнику вблизи жилых домов у линии соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом во вторник сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Нашей разведкой выявлено размещение одной боевой бронированной машины из состава 46-й бригады вблизи жилых домостроений в населенном пункте Станица Луганская. Также выявлено размещение БМП-1 14-й бригады на территории жилого домовладения в населенном пункте Новотошковское", - цитирует Филипоненко агентство Луганскинформцентр. Он добавил, что украинские силовики продолжают минирование в районе Золотого, где установили к настоящему моменту 34 мины.

Действия ВСУ, подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР, создают угрозу жизни и здоровью сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Рамочное решение о разведении сил и средств на трех участках в Донбассе было подписано представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском силы были разведены. Многократные попытки развести войска в Станице Луганской при президенте Петре Порошенко ни к чему не привели. Более того, уже отведенные в Петровском и Золотом украинские воинские подразделения вернулись на прежние позиции. Вновь вернуться к реализации договоренностей 2016 года стороны смогли только после президентских выборов на Украине и формирования нового состава украинской делегации в Контактной группе. В конце июня этого года стороны, наконец, осуществили отвод войск в районе Станицы Луганской.

17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске договорилась возобновить выполнение соглашения от 2016 года о разведении сил и средств вслед за Станицей Луганской еще на двух участках на линии соприкосновения в Донбассе - вблизи Петровского (ДНР) и Золотого (ЛНР).