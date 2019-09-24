Guardian: решение Верховного суда может изменить планы Джонсона на Генассамблее ООН

ТАСС, 24 сентября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, участвующий в работе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, должен безотлагательно выработать стратегию действий в свете вердикта Верховного суда королевства, признавшего незаконным его решение приостановить работу парламента. Об этом сообщает во вторник газета The Guardian со ссылкой на официальных лиц, сопровождающих Джонсона.

Потребуется все же какое-то время, чтобы "переварить экстраординарное решение и дать ответ", приводит газета их высказывания. Сообщение о вердикте Верховного суда поступили в Нью-Йорк 05:30 местного времени. Однако пока, по данным чиновников, неизвестно, когда или как это произойдет.

У Джонсона за океаном очень напряженный график работы. Запланированы также его выступление перед бизнес-лидерами и инвесторами в преддверии Brexit (выхода Великобритании из ЕС), серия встреч и переговоров, в том числе с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Джонсон и его команда сталкиваются, по свидетельству газеты, с трудным решением: придерживаться ли этой повестки дня или ли же возвратиться в Лондон. Одним из вариантов может быть сокращение главой британского правительства программы визита и возвращение его на Даунинг-стрит на фоне уже раздающихся призывов уйти в отставку. Согласно информации газеты, Джонсон может вылететь в Соединенное Королевство в ночь на среду, на несколько часов раньше, чем планировалось.

Ухода Джонсона потребовал, в частности, лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после постановления суда о том, что объявленная главой правительства приостановка работы парламента была незаконной.

"Решение (премьер-министра) было незаконным, лишенным юридической силы", - сказала председатель одной из высших апелляционных инстанций королевства Бренда Хейл. Она пояснила, что таким образом работа парламента не может считаться приостановленной, а депутаты могут возобновить заседания. "Пророгации парламента не было", - сказала председатель суда, назвав незаконным совет премьер-министра королеве Елизавете II о приостановке работы законодательного органа.