СМИ: Роухани готов обсуждать дополнения к СВПД, если с Ирана снимут санкции

ТАСС, 24 сентября. Тегеран готов обсуждать некоторые дополнения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если с Ирана будут сняты санкции. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.

Иранский президент отметил, что его страна готова "обсуждать небольшие изменения или дополнения" к ядерному соглашению в случае отмены санкций, введенных в отношении Тегерана.

Минувшим днем глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов к продолжению переговоров по сохранению СВПД, но ждет от партнеров мер по установлению доверия.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.