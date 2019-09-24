AFP: Макрон рассчитывает на улучшение ситуации вокруг Ирана в ближайшие часы

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что в ближайшее часы удастся продвинуться на переговорах с Ираном. Слова французского лидера, участвующего в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, привело во вторник Agence France-Presse (AFP).

"Необходимо вернуться за стол переговоров, чтобы провести откровенные и требовательные дискуссии по вопросу ядерной деятельности, деятельности Ирана в регионе, его баллистической деятельности, но также рассмотреть вопрос санкций", - сказал Макрон. "Я надеюсь, что в ближайшие часы мы сможем продвинуться [по этим вопросам]", - добавил он.

Президент Франции также предостерег от "риска неконтролируемой эскалации" после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

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