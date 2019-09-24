Роухани считает, что атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии йеменцы унизили США

ТЕГЕРАН, 24 сентября. /ТАСС/. Жители Йемена фактически унизили США, сумев преодолеть американскую противовоздушную оборону, которая стоит на вооружение в Саудовской Аравии. Об этом во вторник заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Фактически йеменцы унизили США, что стало предупреждением саудовским поставщикам оружия", - цитирует Роухани агентство Tasnim. Он добавил, что "нельзя не отметить слабость американских оборонительных систем, которые находились на пути ракет и беспилотников".

"Основанием для обвинений в адрес Ирана в причастности к атакам на [нефтяные объекты компании] Saudi Aramco является то, что Вашингтон не хочет признать наличие у Йемена военного потенциала для нанесения ударов с использованием ракет и беспилотников", - отметил президент.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживают западные специалисты, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.