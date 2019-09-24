Трамп: КНДР не сможет раскрыть свой "огромный потенциал" без полной денуклеаризации

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. КНДР сможет реализовать свой "огромный потенциал" только в случае полной денуклеаризации. Такое мнение американский президент Дональд Трамп выразил во вторник, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я сказал [лидеру КНДР] Ким Чен Ыну, что искренне верю, что его страна, как и Иран, обладает огромным незадействованным потенциалом, но для реализации этих перспектив необходима денуклеаризация", - сказал американский лидер.