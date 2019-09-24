Асад отметил усилия Москвы, Тегерана и Дамаска в создании Конституционного комитета Сирии

ТАСС, 24 сентября. Формирование Конституционного комитета Сирии стало возможным благодаря взаимодействию Москвы, Тегерана и Дамаска. Уверенность в этом выразил во вторник сирийский президент Башар Асад на встрече в столице арабской республики с помощником министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

"Координация между Россией, Ираном и Сирией привела к формированию Конституционного комитета, несмотря на все препятствия, которые пытались чинить некоторые поддерживающие терроризм страны. Невзирая на все барьеры, удалось достичь окончательной договоренности по формату работы комитета", - цитирует сирийского лидера агентство SANA.

Асад также добавил, что США и страны Запада "утратили надежды добиться намеченных ими целей" в Сирии, а потому применяют против Дамаска ту же политику "истощения ресурсов", которая проводится ими в отношении Тегерана.

В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета Сирии, а также выразил признательность России, Ирану и Турции за работу на этом направлении.

Решение о формировании органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию арабской республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. В комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от властей, оппозиции и гражданских обществ). Каждой группе предстоит назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.