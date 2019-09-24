Представитель Венесуэлы в ООН демонстративно читала книгу о Боливаре во время речи Трампа

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Одна из членов делегации Венесуэлы на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН демонстративно начала читать книгу во время речи президента США Дональда Трампа, в которой он выступил с обвинениями в адрес властей Боливарианской Республики.

Общеполитические дебаты высокого уровня проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Президент США Дональд Трамп назвал в своей речи венесуэльского лидера Николаса Мадуро марионеткой Кубы и заявил, что "в венесуэльских тюрьмах сейчас находятся около 15 тыс. политических заключенных". По мнению главы Белого дома, события в этой латиноамериканской стране "напоминают всем, что социализм и коммунизм не имеют ничего общего со справедливостью и равенством", а служат лишь правящему классу.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.