Премьер-министр Японии провел на полях ГА ООН переговоры с президентом Ирана

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

По данным агентства, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне очередного витка обострения отношений между США и Ираном, который произошел после недавней атаки на саудовские нефтяные объекты, в которых Вашингтон обвиняет Тегеран.

Отмечается, что в ходе встречи президент Ирана высоко оценил визит премьер-министра Японии в Иран, который состоялся в июне этого года. Глава японского правительства, в свою очередь, напомнил про слова духовного лидера Ирана Али Хаменеи, который на встрече с Абэ в июне подчеркнул, что у его страны нет стремления производить и использовать ядерное оружие. "Мы приветствуем готовность [Ирана] к мирному диалогу, - заявил Абэ.

12-13 июня Абэ посещал с официальным визитом Иран, в ходе которого встретился с Роухани и духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Глава японского правительства неоднократно подчеркивал, что хотел бы выступить посредником в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном.