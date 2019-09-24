Могерини назвала создание конституционного комитета Сирии "первым шагом из многих"

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Формирование сирийского Конституционного комитета является позитивным шагом, но вслед за ним потребуется много других мер для реализации резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече по Сирии на полях Генассамблеи ООН.

"Это должно быть возможностью для новых шагов "на земле", - сказала глава дипломатии ЕС, подчеркнув, что данное "политическое решение открывает путь к демократической Сирии". "Как сказал генсек [ООН], создание Конституционного комитета - это очень позитивный шаг. Но мы отмечаем сегодня его создание с учетом того, что понадобятся следующие шаги", - предупредила она.

"Мы считаем, что это соглашение должно быть первым шагом из многих по выполнению резолюции СБ ООН", - заключила Могерини.

Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.