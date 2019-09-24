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Генассамблея ООН - 2019
Обновлено 

Макрон отметил прогресс в диалоге между Киевом и Москвой

По словам французского президента, "Владимир Зеленский начал делать первые шаги", а "Владимир Путин смог ответить на это"

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон констатировал прогресс, наметившийся в последние недели в диалоге между Киевом и Москвой. Об этом французский лидер заявил во вторник, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Президент [Украины] Владимир Зеленский начал делать первые шаги, президент [России] Владимир Путин смог ответить на это", - сказал Макрон. "В эти последние недели удалось добиться прогресса", - подчеркнул он.

"Мы также знаем, каким будет горизонт и какие этапы должны последовать", - отметил глава французского государства. "В предстоящие недели состоится саммит в нормандском формате на уровне глав государств и правительств", - добавил он.

В новость были внесены изменения (22:27 мск) - добавлены подробности.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичГенассамблея ООН - 2019
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