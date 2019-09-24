Генсек ООН на встрече по проблемам развития призвал добиваться "справедливой глобализации"

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно добиваться "справедливой глобализации" путем активизации усилий по борьбе с бедностью и голодом в мире, по обеспечению прав женщин и по сохранению окружающей среды. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Политического форума высокого уровня по вопросам устойчивого развития.

"Мы видим свою цель в активизации борьбы с бедностью и голодом, в обеспечении равных прав женщин, в предоставлении возможностей молодежи, в создании экономики, ориентированной на снижение масштабов выбросов в атмосферу парниковых газов, в формировании мирного и справедливого общества, в обеспечении прав человека для всех и обеспечения верховенства закона, - заявил он. - Мы стремимся к тому, чтобы на здоровой планете возможности были у всех. Иными словами, мы поставили целью добиваться справедливой глобализации".

По его словам, задачи сформулированные в принятой в ООН в сентябре 2015 года "Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", постепенно выполняются. "Масштабы крайней бедности снижаются, как и уровень детской смертности, - указал он. - Возможности доступа к источникам энергии и достойной работе расширяются. Однако следует четко понимать, что мы еще далеки от достижения тех целей, которые мы перед собой поставили".

Для выполнения поставленных целей устойчивого развития, отметил в заключение генеральный секретарь ООН, "необходимо положить конец ныне существующим конфликтам и не допустить возникновения новых, необходимо резко увеличить финансирование со стороны государств-членов программ содействия развитию, необходимо полностью профинансировать программы в области климата, здравоохранения и образования".