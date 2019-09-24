Джонсон встретится в Праге в октябре с премьерами стран Вишеградской группы

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, возглавляющий делегацию республики на проходящей в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, во вторник сообщил журналистам о состоявшейся у него на ее полях встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном, а также о его планах в ближайшие недели посетить Прагу для знакомства с главами правительств стран Вишеградской группы (региональное объединение в Евросоюзе, состоящее из Чехии, Словакии, Венгрии и Польши - прим. ТАСС).

"Джонсон хочет встретиться в Праге с представителями [премьерами] стран Вишеградской группы, - отметил Бабиш. - Эта встреча могла бы состояться еще до октябрьского саммита Евросоюза (17-18 октября 2019 - прим. ТАСС)".

Конкретные сроки посещения британским премьером Праги не обсуждались. Когда состоится визит, зависит, по словам Бабиша, от развития ситуации в Великобритании и рабочей программы Джонсона.

Бабиш сказал Джонсону, что страны Вишеградской группы рассчитывают на реализацию процесса выхода Великобритании из Евросоюза на основе соглашения между организацией и Соединенным королевством. "Я обратил его [Джонсона] внимание, что Европа это не только господин Макрон, госпожа Меркель и до конца октября господин Юнкер, но и Вишеградская группа. Мы является сильным объединением [в ЕС]", - подчеркнул премьер Чехии.

Прага заинтересована в сохранении самых прочных связей с Лондоном и после Brexit. "Британцы являются нашими стратегическими партнерами", - сказал Бабиш.