В Эр-Рияде заявили, что запрет демократов на поставки вооружений США обречен на провал

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Дальнейшие попытки демократов в Конгрессе США запретить поставки американских вооружений Эр-Рияду обречены на провал. Об этом заявил во вторник государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, отвечая на вопросы в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Я считаю, что дальнейшие попытки запретить поставки [американских] вооружений нам закончатся безрезультатно. Если вы хотите послать дополнительно 20 тыс. американских военнослужащих для предотвращения захвата Ираном Йемена, то пожалуйста. Только этого не произойдет", - отметил аль-Джубейр, отвечая на просьбу прокомментировать настойчивые попытки демократов в Конгрессе США принять резолюцию о запрете сделок по поставкам вооружений Эр-Рияду.

"Мы соблюдаем интересы нашей страны, вашей [США] и остального мира, потому что стабильность в Йемене и недостаточное количество бойцов экстремистской группировки "Хезболлах" в стратегически важной точке мира имеют очень важное значение", - пояснил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии. Он назвал отчеты о причастности Эр-Рияда к массовой гибели мирного населения в Йемене, заложенные в основу проектов резолюций демократов, "пристрастными, опирающимися на неверную методологию и не соответствующими реальным цифрам".

Президент США Дональд Трамп в конце июля наложил вето на три резолюции, принятые ранее Конгрессом США с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения законодателями. Согласно американскому законодательству, Минобороны должно уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. 24 мая госсекретарь Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии".

В ответ демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг подготовили против планов по продаже оружия 22 резолюции. 20 июня эти резолюции были одобрены Сенатом. Палата представителей приняла три из них. Именно они подпали под вето президента.