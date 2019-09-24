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В Эр-Рияде заявили, что запрет демократов на поставки вооружений США обречен на провал

Министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал отчеты о причастности Эр-Рияда к массовой гибели мирного населения в Йемене "пристрастными"

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Дальнейшие попытки демократов в Конгрессе США запретить поставки американских вооружений Эр-Рияду обречены на провал. Об этом заявил во вторник государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, отвечая на вопросы в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Я считаю, что дальнейшие попытки запретить поставки [американских] вооружений нам закончатся безрезультатно. Если вы хотите послать дополнительно 20 тыс. американских военнослужащих для предотвращения захвата Ираном Йемена, то пожалуйста. Только этого не произойдет", - отметил аль-Джубейр, отвечая на просьбу прокомментировать настойчивые попытки демократов в Конгрессе США принять резолюцию о запрете сделок по поставкам вооружений Эр-Рияду.

"Мы соблюдаем интересы нашей страны, вашей [США] и остального мира, потому что стабильность в Йемене и недостаточное количество бойцов экстремистской группировки "Хезболлах" в стратегически важной точке мира имеют очень важное значение", - пояснил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии. Он назвал отчеты о причастности Эр-Рияда к массовой гибели мирного населения в Йемене, заложенные в основу проектов резолюций демократов, "пристрастными, опирающимися на неверную методологию и не соответствующими реальным цифрам".

Президент США Дональд Трамп в конце июля наложил вето на три резолюции, принятые ранее Конгрессом США с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения законодателями. Согласно американскому законодательству, Минобороны должно уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. 24 мая госсекретарь Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии".

В ответ демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг подготовили против планов по продаже оружия 22 резолюции. 20 июня эти резолюции были одобрены Сенатом. Палата представителей приняла три из них. Именно они подпали под вето президента.

Теги
СШАИорданияИранОАЭЙеменСаудовская АравияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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