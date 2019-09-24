Зеленский обсудил с Меркель подготовку к встрече в нормандском формате

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Подготовку встречи лидеров "нормандской четверки" обсудили в рамках работы Генассамлеи ООН президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки" для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Сообщается, что Зеленский проинформировал Меркель о ситуации в Донбассе, в частности, о ходе работ по восстановлению моста в Станице Луганской. Зеленский в очередной раз отметил, что Украина последовательно выполняет свои обязательства в рамках урегулирования конфликта в Донбассе, используя для этого политики-дипломатические механизмы.

В свою очередь канцлер подтвердила неизменность позиции Германии в поддержке Украины. Кроме того, Меркель подчеркнула необходимость тщательной подготовки встречи в нормандской формате для достижения эффективных результатов.

Ранее Зеленский выразил надежду, что переговоры в нормандском формате состоятся в ближайшее время.