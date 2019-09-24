В Госдепе считают, что воевавших в Сирии иностранных боевиков надо репатриировать и судить

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Иностранные боевики, воевавшие в Сирии в составе вооруженных формирований, должны быть репатриированы в те страны, откуда они родом, и те из них, кто совершил преступления, должны предстать перед судом. Об этом заявил во вторник посол по особым поручениям Натан Сэйлс, курирующий в Госдепартаменте США вопросы борьбы с терроризмом. Он выступил на проходящем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глобальном антитеррористическом форуме.

"Часть этих боевиков - граждане стран Западной Европы, и европейские страны должны заняться вопросами, касающимися их репатриации, наказания в случае совершения ими преступлений, а также реинтеграции в общество тех, кто подвергся воздействию террористической идеологии", - отметил он. Дипломат добавил, что в тех странах, откуда эти боевики родом, "можно оценить риск, который представляют эти люди и судить их в соответствии с внутренним законодательством и международным правом".

В местах заключения под контролем "Сирийских демократических сил" в северо-восточных районах Сирии, отметил он, находятся около 2 тыс. иностранных боевиков из более чем 60 стран. Кроме того, в трех лагерях на северо-востоке Сирии находятся около 11 тыс. женщин и детей, прибывших из других стран. По словам Сэйлса, эти лагеря используются главарями террористов "для вербовки сторонников и для их радикализации". Особенно серьезные проблемы, считает он, связаны с реинтеграцией в общество жен и детей иностранных боевиков.

Участники Глобального антитеррористического форума, организованного при поддержке России, Казахстана, Марокко и Северной Македонии, обменяются опытом реинтеграции бывших боевиков и их родственников, а также рассмотрят возможность оказания помощи другим странам в решении этой проблемы.