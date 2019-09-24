Трамп заявил, что премьер Пакистана сам поднял тему посредничества между США и Ираном

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что он просил премьер-министра Пакистана Имрана Хана выступить посредником между США и Ираном. По утверждению американского лидера, Хан сам поднял эту тему на встрече в понедельник

"Он хотел бы это сделать, у нас хорошие отношения, и есть шанс, что так произойдет, - цитирует пресс-пул Белого дома Трампа перед встречей с президентом Ирака Бархамом Салехом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - Но я не говорил. Он [премьер Пакистана] спросил меня, он полагает, что это хорошая идея встретиться здесь в Нью-Йорке. Время есть, но очень много двусторонних встреч за последние два дня".

Ранее премьер Пакистана сообщил журналистам, что глава американской администрации просил его оказать посреднические услуги.

По словам Трампа, Иран хочет говорить, но стороны над этим не работали. "Мы здесь, но не договорились об этом, - отметил президент. - Они хотят переговоров, это имеет смысл, но ничего еще не достигнуто".