Генсек ООН и президент Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на состоявшейся во вторник встрече обсудили события в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации.

Как отмечается в заявлении, Токаев и Гутерриш говорили о "развитии ситуации в Центральной Азии, в том числе в контексте Афганистана". "Генеральный секретарь выразил признательность Казахстану за вклад в предпринимаемые ООН меры в сфере поддержания мира и безопасности, а также выполнения поставленных целей устойчивого развития", - отметили в пресс-службе.