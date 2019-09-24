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Генсек ООН и президент Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане

Стороны говорили о развитии ситуации в Центральной Азии

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на состоявшейся во вторник встрече обсудили события в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации.

Как отмечается в заявлении, Токаев и Гутерриш говорили о "развитии ситуации в Центральной Азии, в том числе в контексте Афганистана". "Генеральный секретарь выразил признательность Казахстану за вклад в предпринимаемые ООН меры в сфере поддержания мира и безопасности, а также выполнения поставленных целей устойчивого развития", - отметили в пресс-службе.

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АфганистанКазахстанГутерриш, АнтониуТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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