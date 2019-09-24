Генсек ООН обсудил с президентом Турции ситуацию в Сирии и Ливии

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили события в Сирии, Ливии и на Кипре на встрече, которая состоялась во вторник на полях Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Как следует из ее заявления, Эрдоган и Гутерриш "обменялись мнениями относительно мер по предотвращению изменения климата". В документе отмечается, что они также обсудили события в Сирии, Ливии и на Кипре, "представляющие взаимный интерес".

Эрдоган во вторник во время выступления на политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития отметил, что в Турции в настоящее время находится больше беженцев, чем в любой другой стране. "Мы израсходовали $40 млрд на нужды более 3,6 млн сирийцев, которые получили убежище в нашей стране", - сказал он. "Мы продолжаем предпринимать усилия в дипломатической сфере, чтобы сохранить мир в [сирийском] городе Идлиб", - добавил президент Турции.