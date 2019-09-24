AFP: Макрон провел еще одну встречу с Роухани после беседы с Трампом

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел новую встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани после беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Встреча Макрона и Роухани стала второй за последние сутки. Как отмечает агентство, она не значилась в календаре главы французского государства, пытающегося содействовать снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном в надежде на переговоры между двумя странами.

По сведениям агентства Reuters, французский лидер сказал Роухани, что тот "упустит возможность", если покинет США, не побеседовав с Трампом.

Встреча Макрона и Роухани состоялась после того, как Трамп, выступая во вторник на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что США намерены ужесточать санкции в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не изменит свою политику. Он заявил, что в ответ на удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии США ввели "самые жесткие санкции" в отношении Центрального банка Ирана и фонда национального благосостояния.