От Джонсона потребовали отчета после сообщений о нецелевом выделении средств его подруге

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Лондона потребовали от премьер-министра страны Бориса Джонсона отчета после прозвучавших в его адрес обвинений в том, что, занимая пост мэра британской столицы в 2008-2016 годах, он допустил нецелевое расходовании бюджетных средств. Как сообщила во вторник вечером вещательная корпорация Би-би-си, надзорный комитет Ассамблеи Большого Лондона направил Джонсону письмо с требованием в двухнедельный срок письменно отчитаться о всех его контактах с американской предпринимательницей Дженифер Акури.

"[Нам требуются отчет] о личных, социальных и профессиональных отношениях с Акури в период пребывания [Джонсона] на посту мэра Лондона", - говорится в тексте письма, который приводит Би-би-си. Ассамблея, являющаяся выборным органом, призванным следить за работой столичного градоначальника, также намерена установить, довел ли тогда Джонсон до ее сведения факт наличия приписываемых ему личных связей с Акури.

В минувшее воскресенье газета The Sunday Times сообщила о том, что подруга Джонсона получила около £126 тыс. ($155 тыс.) в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса в то время, когда нынешний премьер еще занимал должность мэра. Как сообщило издание, компании Акури, специализировавшейся на сфере высоких технологий, получили в 2013-2014 годах ряд грантов от британского государства и организации, которую Джонсон курировал в качестве мэра Лондона. Деньги выделялись для поддержки иностранных бизнесменов, начинающих или ведущих деятельность в Соединенном Королевстве.

Помимо этого, по информации газеты, Акури под давлением Джонсона включили в три организованных мэрией Лондона поездки британских деловых делегаций, в том числе в Малайзию, Израиль и США. При этом собеседники The Sunday Time указывали на то, что компании Акури не подходили под условия, выполнение которых было необходимо для того, чтобы она вошла в делегацию. Британские СМИ также писали о том, что Джонсон сам нередко посещал вечерами расположенную в центре Лондона квартиру Акури, в прошлом работавшей в модельном бизнесе.

Сам Джонсон заявил в понедельник, что на посту мэра всегда действовал "в полном соответствии с правилами и без отступлений от нормальной практики". Скандал, касающийся прошлого главы британского кабмина, разгорается в то время, когда Джонсон потерпел очередное и крайне болезненное политическое поражение. Во вторник 11 судей Верховного суда Соединенного Королевства признали незаконным решение премьера приостановить работу парламента на пять недель вместо одной. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера отправить парламентариев на каникулы не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit.