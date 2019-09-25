Генпрокуратура Мексики решила допросить экс-губернатора по делу о похищении 43 студентов

МЕХИКО, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Мексики вызвала на допрос экс-губернатора штата Герреро Анхеля Риверо по делу об исчезновении 43 студентов в 2014 году. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении надзорного ведомства.

Помимо политика показания должны будут дать бывший глава прокуратуры региона Иньяки Бланко и экс-министр общественной безопасности Герреро Леонардо Перес.

Допросы будут проведены в начале следующей недели. "Когда показания будут получены, будет обнародована та их часть, которая может быть разглашена в соответствии с процессуальными требованиями, - указывается в документе. - Позднее для дачи показаний будут вызваны имевшие отношение к этому делу федеральные государственные служащие".

В конце сентября 2014 года коррумпированные полицейские и группа преступников открыли огонь по студенческой демонстрации в городе Игуала в штате Герреро. На месте погибли шесть человек, порядка 20 получили ранения, еще 43 студента пропали без вести. Следствию удалось установить, что полицейские передали их членам группировки "Геррерос унидос". Арестованные участники этой банды признались, что убили молодых людей и сожгли их тела.

Родители и друзья пропавших студентов настаивают на продолжении поисков. В апреле текущего года власти Мексики договорились с ООН о том, чтобы ее представители помогли расследовать резонансное преступление.

К настоящему времени из-под стражи были отпущены уже 77 из 142 задержанных по этому делу с 2014 года. В начале сентября на свободе оказался Хильдардо Лопес Астудильо, предполагаемый организатор расправы над молодыми людьми.