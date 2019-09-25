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Выборы президента США - 2020

Роухани заявил, что Ирану не важно, какую партию будет представлять будущий президент США

Лидер Ирана считает, что выбор президента является "прерогативой американского народа"

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани указал, что Тегерану не принципиально, какую партию будет представлять следующий президент Соединенных Штатов. С таким заявлением иранский лидер выступил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

Ему был задан вопрос о том, считает ли он, что Ирану будет проще вести переговоры с президентом США в случае, если на выборах 2020 года им станет представитель Демократической партии. "Для нас не играет роли, какую партию - Демократическую или Республиканскую - будет представлять президент Соединенных Штатов", - указал Роухани, подчеркнув, что выбор президента - это "прерогатива американского народа". "Мы считаем, что Америка должна придерживаться своих обязательств - будь то демократический или республиканский президент", - подчеркнул иранский лидер.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанВыборы президента США - 2020
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