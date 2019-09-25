В Китае заявили, что не намерены играть в "игру престолов" на мировой арене

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Китай никогда не стремился к гегемонии и не намерен играть в "игру престолов" на мировой арене с целью сместить США с их позиции. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, прибывший в Нью-Йорк для участия в серии мероприятий ООН.

"Некоторые представители США в настоящее время раздувают вопрос о так называемом сдвиге международной власти. Они опасаются, что Китай бросит вызов и сместит Соединенные Штаты с их позиции в мире", - сказал Ван И, слова которого в среду приводит сайт МИД КНР. "Это стратегически неверное суждение о Китае, а также отражение неуверенности США в самих себе", - указал дипломат.

"Стремление к гегемонии никогда не было в китайской ДНК. Китай не намерен играть в "игру престолов" на мировой арене", - подчеркнул Ван И.

По его словам, "Китай по-прежнему является крупнейшей развивающейся страной в мире".

"КНР значительно отстает от Соединенных Штатов по уровню национального дохода на душу населения, индексу человеческого развития, уровню развития науки и техники, образования", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Дипломат также указал на то, что "в мире, сталкивающемся с глобальными вызовами, ни одна страна не может преуспеть в изоляции или решить все проблемы в одиночку". "Таким образом, разделение международных обязанностей является естественной тенденцией <…> Каждая страна должна играть свою роль [на мировой арене] в меру своих возможностей", - сказал Ван И, добавив, что "Китай готов в полной мере взять на себя свою долю ответственности".