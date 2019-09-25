Главы СНГ примут Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве в Ашхабаде

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве будет рассмотрена главами государств СНГ на очередном саммите в Ашхабаде 11 октября. Об этом в среду сообщил журналистам посол Узбекистана в Белоруссии, постоянный полномочный представитель Узбекистана при уставных и других органах Содружества Насирджан Юсупов перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ в Минске.

"Саммит состоится 11 октября в городе Ашхабад, ему будет предшествовать заседание Совета министров иностранных дел, на нем обсуждают те вопросы, которые должны в последующем уже окончательно обсуждать главы государств, расставить точки над "i". Что касается наиболее важных вопросов - по инициативе туркменской стороны будет приниматься Декларация об экономическом и стратегическом сотрудничестве", - сказал Юсупов.

По его словам, также будет приниматься Обращение государств-членов СНГ к мировой общественности в связи с 75-летием окончания Великой Отечественной войны.

"В узком составе главы государств обсудят основные направления деятельности в предстоящем 2020 году. Председательство будет осуществлять Узбекистан, впервые по инициативе нашего президента узбекская сторона обратилась по этому вопросу (в органы Содружества - прим. ТАСС), решение по этому вопросу будет принято 11 октября", - сказал дипломат.

Он рассказал, что Узбекистан сейчас очень активно работает над Концепцией председательства в СНГ в 2020 году. "Мы хотим, чтобы в год нашего председательства мы обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся деятельности всех стран СНГ, создать условия для успешной деятельности", - сказал Юсупов. По его словам, основные моменты концепции сейчас на стадии завершения разработки.

Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве подчеркивает, что страны Содружества заинтересованы развивать трансграничные межконтинентальные проекты, открыты для сотрудничества не только в рамках постсоветского пространства, но и с любыми другими государствами, которые хотят присоединиться к организации.