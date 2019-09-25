Зеленский заявил, что его разговор с Трампом носил "частный и конфиденциальный" характер

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его телефонная беседа с президентом США Дональдом Трампом, которую тот решил обнародовать, носила "частный и конфиденциальный" характер. Такой комментарий глава украинского государства дал корреспонденту CNN во время сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

В ответ на прямой вопрос, хочет ли он, чтобы была обнародована стенограмма этого разговора, Зеленский ответил: "Посмотрим".

Трамп во вторник заявил, что позволил опубликовать неотредактированную полную стенограмму его июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Он также добавил, что государственный секретарь США Майк Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование этой стенограммы.

Как ожидается, президенты Украины и США должны провести в среду двустороннюю встречу на полях ГА ООН.

На минувшей неделе стало известно о новом расследовании, которое ведется в США против Дональда Трампа, которого подозревают в том, что тот во время телефонного разговора требовал от Зеленского под угрозой прекращения военной помощи Украине начать уголовное расследование против своего главного конкурента на предстоящих в США в 2020 году президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера, который вел дела с одной из украинских компаний. Во вторник также стало известно о том, что в Конгрессе США инициирована процедура импичмента Трампа.