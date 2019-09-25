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СМИ: Иран может предложить дополнительные поправки к ядерной сделке

Речь также может идти о новом голосовании по этому вопросу в Конгрессе США

ТЕГЕРАН, 25 сентября /ТАСС/. Иран может предложить ряд поправок к существующему соглашению по ядерной сделке. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в среду телеканал PressTV.

В частности, речь может идти об одобрении парламентом Ирана дополнительного протокола к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и предложении проголосовать за ядерную сделку Конгрессу США. Кроме того, Тегеран продолжит настаивать на снятии Вашингтоном всех санкции, связанных с иранской ядерной программой.

Проблема иранского ядерного досье обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.

По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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