Инициатор создания сайта "Миротворец" стал заместителем главы МВД Украины

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады и внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, известный как инициатор создания скандального сайта "Миротворец", стал заместителем главы МВД. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства Украины.

"В Министерстве внутренних дел [назначены] первый заместитель [министра] Сергей Яровой и пять заместителей - Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александра Гогилашвили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Уточняется, что эти назначения вступят в силу с 26 сентября.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Он ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну.

После убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на данном ресурсе, против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело, и в связи с требованиями представителя ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре "Миротворец", в качестве куратора которого публично выступал Геращенко, возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты.