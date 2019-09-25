МИД Египта призвал привлечь Эрдогана к ответственности за его поддержку терроризма

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. МИД Египта обвинил во лжи президента Турции Тайипа Эрдогана, призвав мировое сообщество привлечь его к ответственности за поддержку терроризма. Об этом, как сообщает в среду телеканал Al Arabiya, заявил официальный представитель ведомства Ахмед Хафез. Его реакция последовала в ответ на очередные высказывания турецкого лидера, сделанные им на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе о смерти экс-президента АРЕ Мухаммеда Мурси.

"Хотел бы выразить свое глубокое удивление и возмущение по поводу того упорства, с которым Эрдоган продолжает выдвигать обвинения и делать неубедительные и ложные заявления, якобы защищая ценности справедливости", - сказал Хафез. По его мнению, "недавние заявления президента Турции в отношении Египта являются лишь отчаянной попыткой отвлечь внимание от усугубляющегося положения его режима и непрекращающихся неудач, которые он терпит как на уровне партии, так и на внутренней и международной арене".

В частности, дипломат привел несколько примеров, которые, по его словам, являются "доказательством абсурдности разговоров Эрдогана о справедливости". Так, он утверждал, что число "политических и военных" заключенных в Турции превышает 75 тыс. человек, среди которых сотни журналистов и представителей СМИ, повсеместно строятся новые тюрьмы, в которых фиксируются "десятки смертей среди узников при подозрительных обстоятельствах, в результате пыток или плохих условий содержания". Хафез обвинил турецкого лидера в том, что тот "дает приют террористам" из исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), предоставляя им "политическую поддержку и медийные платформы для продвижения своих подрывных идей в Египте и во всем регионе".

"Его поддержка терроризма в Сирии привела к затяжному конфликту, в результате которого погибли сотни тысяч сирийцев и который был преднамеренно нацелен на курдов через репрессии, убийства и геноцид, что относится к разряду преступлений против человечности, требующих наказания и не имеющих срока давности, в дополнение к попустительству в проникновении террористов и иностранных боевиков как в страны региона, так и Европы, Африки и Азии с целью подрыва стабильности, - подчеркнул представитель МИД. - Нельзя также упускать из виду тот факт, что он продолжает выступать на стороне экстремистских группировок и вооруженных формирований в Ливии, оказывая им всяческую политическую и материально-техническую помощь оружием и техникой".

"Если Эрдоган и вправду хочет настоящей справедливости, то международное сообщество должно привлечь его к ответственности за все преступления, особенно пособничество террористам, снабжение их оружием и предоставление убежищ в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, а также преступления против своего народа и курдов", - заключил Хафез.