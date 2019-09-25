Трамп и Зеленский сфотографировались вместе на официальном приеме в США

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились на официальном приеме американского лидера и первой леди. Об этом президент Украины сообщил в среду.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди", - написал Зеленский в Twitter, сопроводив свой пост фотографией, где он стоит с Трампом, его супругой Меланьей и своей - Еленой. На снимке все четверо стоят рядом, улыбаясь. Зеленский добавил, что 25 сентября продолжит общение с американским коллегой в рабочем режиме.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на среду на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Как ранее сообщал представитель администрации США высокого ранга, Трамп намерен обсудить со своим украинским коллегой возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, расширения торговли, а также необходимость продолжения реформирования экономики Украины.

Зеленский накануне заявил, что намерен пригласить Трампа посетить Украину.