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Кризис на Украине

Зеленский: Украина привлечет США, если "нормандский формат" не будет работать

Украинский лидер уточнил, что дата встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не согласована

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украина привлечет США и другие страны к участию в переговорах в "нормандском формате" (Россия, Украина, Германия, Франция), если действующий состав "нормандской четверки" не будет работать, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас нам нужно в первый раз в жизни - в моей политической - встретиться в том формате, который есть, если он не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только США", - заявил журналистам Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины подтвердил, что в ходе встречи обсуждал с Трампом вопрос прекращения войны в Донбассе и возвращения территорий, но не для того, чтобы США присоединились сейчас, пока Украина ожидает встречи в нормандском формате в действующем составе.

Зеленский уточнил, что дата встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не согласована.

Теги
УкраинаСШАГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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